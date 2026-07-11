Catamarca: dos siniestros viales dejaron dos mujeres heridas y un conductor hospitalizado en la Capital

La mañana de este sábado estuvo marcada por dos siniestros viales registrados en distintos sectores de la Capital, que dejaron como saldo tres personas trasladadas al Hospital San Juan Bautista.

El primero de los hechos involucró a una camioneta Toyota Hilux gris, conducida por Ángel Alejandro Pérez, de 31 años.

Por causas que son materia de investigación, el conductor impactó contra una camioneta Volkswagen Amarok gris, dominio OFG-941, que se encontraba correctamente estacionada sobre avenida Los Legisladores al 600 y es propiedad de Patricio Noel Avayai, de 50 años.

Como consecuencia del impacto, Pérez fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital San Juan Bautista. De acuerdo con la información preliminar, el conductor presentaría aparentes signos de ebriedad al momento del siniestro.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Séptima y de la Unidad Judicial N° 7.

Dos mujeres fueron hospitalizadas tras un choque entre un auto y una moto

El segundo accidente ocurrió alrededor de las 10 de la mañana sobre avenida Juan Pablo Vera, entre pasaje Madueño y Padre Ramón de la Quintana.

El siniestro fue protagonizado por un automóvil Fiat Cronos, dominio AF713AF, conducido por Sara Roxana Peralta, de 51 años, quien resultó ilesa.

Por su parte, una motocicleta Zanella ZR de color bordó era conducida por Yesica Mabel Agüero, de 39 años, quien sufrió lesiones y fue trasladada al Hospital San Juan Bautista por personal del SAME.

Junto a ella también fue derivada Brenda Micaela Olmos, de 27 años, quien viajaba como acompañante y sufrió un golpe en uno de sus tobillos.

En el lugar intervinieron efectivos de la comisaría correspondiente y personal de la Unidad Judicial N° 4, que quedó a cargo de las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.