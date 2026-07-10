Secuestran una escopeta adulterada durante un control vehicular en Catamarca

A las 13:00 de la tarde de hoy, efectivos de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía realizaban un control vehicular en el puesto caminero La Viña, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 38, en el departamento Paclín, cuando llevaron adelante la inspección de una camioneta que circulaba por el lugar.

Durante el operativo, los uniformados controlaron una camioneta Chevrolet S10 de color blanco, que provenía de la provincia de Tucumán y tenía como destino la localidad de La Merced, departamento Paclín.

En el marco de la identificación correspondiente, los policías procedieron a verificar los datos del conductor, un hombre de 52 años de edad. Fue en ese momento cuando observaron que en el interior del vehículo se transportaba un arma de fuego.

Hallazgo de una escopeta Pietro Beretta y elementos vinculados

Según se informó, dentro de la camioneta se encontraba una escopeta Pietro Beretta, calibre 20, acompañada por su correspondiente estuche de color negro y una serie de elementos relacionados con el arma.

Durante la inspección del arma, los efectivos detectaron además que el número del cañón presentaba aparentes signos de adulteración, una situación que motivó la intervención de las autoridades correspondientes y la continuidad de las actuaciones.

Intervención de la Comisaría Departamental La Merced

Ante la situación registrada en el puesto caminero La Viña, se dio participación a efectivos de la Comisaría Departamental La Merced, dependencia que corresponde por jurisdicción.

Los numerarios de esa unidad policial procedieron al secuestro de los elementos hallados, quedando bajo resguardo los objetos vinculados al procedimiento realizado en la Ruta Nacional N° 38.

La actuación policial se desarrolló luego de que el control vehicular inicial permitiera advertir la presencia del arma y las características observadas en su identificación.

La causa quedó bajo directivas de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este

Tras el procedimiento, tomó conocimiento de lo ocurrido la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, desde donde se impartieron las directivas a seguir para la continuidad de las actuaciones.