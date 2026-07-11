Catamarca: vandalizaron el Parque Aldacira de Tinogasta

Un nuevo hecho de vandalismo fue registrado en el Parque Autóctono "Aldacira Flores", ubicado en el distrito Santa Rosa, en Tinogasta, donde desconocidos provocaron destrozos en parte del mobiliario urbano.

En las últimas horas se constató la rotura de varios bancos del espacio recreativo, una situación que despertó malestar entre los vecinos, quienes utilizan el parque como punto de encuentro para actividades familiares y recreativas.

Reclaman mayores medidas de seguridad

De acuerdo con lo informado, este no es un episodio aislado. El predio ya fue blanco de hechos similares en distintas oportunidades, lo que reavivó el reclamo por mayores controles y medidas de seguridad para preservar las instalaciones y evitar nuevos daños.

La reiteración de estos actos genera preocupación por el deterioro de un espacio público que fue concebido como un lugar de esparcimiento para la comunidad.

Un homenaje a una destacada telera catamarqueña

El Parque Autóctono "Aldacira Flores" fue inaugurado en diciembre de 2023 y lleva el nombre de una de las teleras más reconocidas de Catamarca, cuya labor artesanal obtuvo prestigio nacional e internacional por la calidad de sus tejidos.

El espacio se convirtió en uno de los principales puntos recreativos y culturales del distrito Santa Rosa.