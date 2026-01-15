Catamarca: Exhumaron el cuerpo de un recién nacido por una denuncia de presunta sustitución

La Justicia llevó a cabo este jueves la exhumación del cuerpo de un recién nacido en la localidad paclinense de Palo Labrado, a partir de una denuncia presentada por la madre del niño, quien manifestó sospechas de que el bebé sepultado no sería su hijo.

Según informó Radio Valle Viejo, la medida fue ordenada en el marco de la investigación judicial iniciada tras el planteo de la mujer, quien aseguró que el niño nació el 31 de diciembre de 2025 y expresó dudas sobre su identidad.

El procedimiento se desarrolló bajo los protocolos legales correspondientes y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizarán las pericias pertinentes.

Las actuaciones incluirán estudios forenses y genéticos que permitirán determinar si la denuncia carece de fundamento o si, por el contrario, existen elementos que confirmen una posible irregularidad. La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.