Catamarca: Golpeó a su madre, la amenazó de muerte y se atrincheró para evitar ser detenida

En las últimas horas, a solicitud del SAE-911, efectivos de la Comisaría Décima, junto a numerarios de los Cuerpos de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa) y Guardia Infantería Femenino (FENIX), se hicieron presentes en calle La Rioja al 800.

En el lugar, una mujer de 53 años manifestó que su hija, una joven de 24 años, la habría agredido físicamente y posteriormente la amenazó de muerte.

Al intentar proceder a la aprehensión, la joven se atrincheró dentro del inmueble. Tras una mediación llevada adelante por los uniformados, lograron que desistiera de su actitud.

Finalmente, fue trasladada y alojada en la Comisaría de la Mujer.

Interviene la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, mientras que la damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 2.