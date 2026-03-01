Inseguridad en el Centro: detienen a un delincuente armado tras un violento asalto

La tranquilidad de la zona céntrica de la Capital se vio alterada durante la noche de ayer por un episodio de extrema violencia. Alrededor de las 20:50, el sistema de emergencias SAE-911 emitió una alerta que movilizó de inmediato al personal de la Comisaría Primera hacia un establecimiento comercial ubicado en la Avenida Güemes, en el tramo comprendido entre la Avenida Alem y la calle 25 de Mayo. Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con una escena de tensión protagonizada por un comerciante que acababa de ser víctima de un ataque inesperado.

El damnificado, un joven de 28 años, relató a los efectivos policiales que un hombre ingresó a su local y, sin que mediara palabra o provocación alguna, comenzó a agredirlo físicamente. Tras el violento ataque, el malviviente emprendió una veloz huida del comercio, aunque en su precipitación dejó olvidado en el lugar un teléfono celular marca Motorola E20. Este dispositivo fue secuestrado por los peritos intervinientes, convirtiéndose en una prueba clave que permitió vincular de forma directa al sospechoso con el sitio del suceso desde los primeros instantes de la investigación.

Operativo de cerrojo y captura del sospechoso

Con los datos filiatorios y las características físicas aportadas por la víctima, la fuerza policial inició un exhaustivo rastrillaje por las arterias aledañas a la avenida Güemes. El despliegue de los móviles de la jurisdicción permitió cerrar el cerco sobre el sospechoso en la intersección de las calles Pérez de Zurita y Avellaneda y Tula. Allí, los uniformados interceptaron a un sujeto identificado como un hombre de apellido Manzur, de 32 años, quien coincidía con las señas particulares descriptas por el comerciante agredido minutos antes.

Durante la requisa de urgencia efectuada sobre el individuo en la vía pública, la policía halló entre sus pertenencias un cuchillo tipo Tramontina. Esta arma blanca fue incautada de inmediato, sumándose al teléfono celular como evidencia fundamental para el proceso judicial iniciado. La peligrosidad del sujeto y el uso potencial de este elemento durante el asalto marcaron la gravedad del hecho, el cual fue caratulado bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, autoridad que ahora tiene a su cargo el destino procesal del detenido.

Tras su detención, Manzur fue trasladado y quedó alojado en la dependencia policial correspondiente, a la espera de ser indagado por las autoridades judiciales. La Fiscalía ha ordenado una serie de directivas para determinar con precisión la calificación legal del hecho, además de solicitar el análisis del historial delictivo del aprehendido para verificar si cuenta con antecedentes penales por delitos contra la propiedad o las personas en la zona.

La investigación continúa con el peritaje del arma blanca secuestrada y el análisis del dispositivo móvil Motorola que el delincuente perdió en el local comercial. Estas medidas buscan consolidar el plexo probatorio necesario para que la Justicia defina las sanciones correspondientes por la agresión sufrida por el joven comerciante en pleno centro de la ciudad.