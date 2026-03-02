Crimen de Diego Chavez: el nuevo juicio contra José Aguilar comenzará el 8 de junio

La causa por el crimen del policía Diego Chaves vuelve a instancia de juicio. Luego de que el primer debate, realizado bajo la modalidad de jurados, fuera anulado, la Justicia fijó fecha para un nuevo juicio popular contra José Aguilar, quien permanece imputado por el homicidio ocurrido el 29 de abril de 2022 en Valle Chico.

Este lunes se llevó a cabo el sorteo de los potenciales jurados que tendrán la responsabilidad de intervenir en el segundo proceso. El nuevo debate oral comenzará el 8 de junio de este año, según lo dispuso el juez director, Dr. Fernando Esteban.

La realización de un segundo juicio implica la reedición completa del proceso ante un jurado popular, tras la decisión judicial que dejó sin efecto el veredicto anterior y ordenó la sustanciación de un nuevo debate.

La audiencia clave del 19 de marzo

Antes del inicio formal del juicio, el cronograma judicial contempla una instancia fundamental: el 19 de marzo se realizará la audiencia de admisión de evidencia, espacio procesal en el que las partes presentarán su teoría del caso y ofrecerán las pruebas que consideren pertinentes para el debate.

crimen diego chavez

En esa audiencia:

El Ministerio Público Fiscal expondrá su hipótesis acusatoria.

La defensa del imputado presentará su estrategia.

La querella, representada por la viuda del policía Chaves, hará lo propio.

Esta etapa definirá el marco probatorio que llegará al jurado y delimitará los ejes sobre los cuales se desarrollará el juicio previsto para junio.

Las partes en el proceso

El nuevo juicio contará con los mismos roles procesales centrales que intervinieron anteriormente, aunque en el marco de un debate que se reinicia desde cero.

Las partes están integradas por:

Fiscal: Dr. Alejandro Dalla Lasta.

Defensa del imputado: Jorge Bracamonte (h).

Querella: la viuda del policía Diego Chaves.

Cada uno de estos actores tendrá la responsabilidad de sostener su posición ante el jurado popular, en un proceso que vuelve a captar la atención pública por la gravedad del hecho y por el antecedente de la condena anulada.

La condena a perpetua y su anulación

José Aguilar había sido condenado a prisión perpetua el 23 de agosto de 2024 por el homicidio del policía Chaves. Sin embargo, aquel veredicto quedó sin efecto tras la anulación del primer juicio.

El hecho por el cual Aguilar permanece imputado ocurrió el 29 de abril de 2022 en Valle Chico, y tuvo como víctima al efectivo policial Diego Chaves. Desde entonces, la causa generó fuerte repercusión pública, tanto por la condición de la víctima como por el desarrollo del proceso judicial.

La anulación del primer debate implicó que todo lo actuado en esa instancia quedara invalidado, ordenándose la realización de un nuevo juicio bajo la misma modalidad de jurados.

Un segundo juicio popular

El proceso que comenzará el 8 de junio será el segundo juicio popular en esta causa. La modalidad de jurado implica que ciudadanos seleccionados mediante sorteo deberán escuchar las pruebas, evaluar los argumentos de las partes y emitir un veredicto.

El sorteo realizado este lunes marca el primer paso formal hacia ese nuevo debate, que reabrirá la discusión judicial sobre un caso que conmocionó a la comunidad.

A casi cuatro años del crimen

El homicidio ocurrió hace casi cuatro años, y desde entonces la causa transitó distintas etapas procesales, incluyendo un juicio que culminó con una condena a perpetua posteriormente anulada.

Con la fijación de la nueva fecha, el expediente vuelve a colocarse en el centro de la agenda judicial. El 19 de marzo será el primer hito del calendario inmediato, con la audiencia de admisión de evidencia, y el 8 de junio comenzará formalmente el segundo juicio popular contra José Aguilar.

De este modo, la Justicia reabre el debate sobre el crimen de Diego Chaves, en un proceso que deberá volver a examinar pruebas, argumentos y responsabilidades ante un nuevo jurado, casi cuatro años después del hecho ocurrido en Valle Chico.