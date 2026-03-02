Tragedia en la Ruta Provincial N° 1: un choque fatal se cobra la vida de un joven en San Antonio

La seguridad vial en el departamento Fray Mamerto Esquiú se vio severamente afectada por un nuevo episodio trágico que enluta a la comunidad local. En una jornada marcada por la fatalidad, las autoridades locales y los servicios de emergencia debieron intervenir en un siniestro de gran magnitud ocurrido en la localidad de San Antonio, un hecho que vuelve a poner bajo la lupa la peligrosidad de los trayectos interurbanos y la fragilidad de la vida en las rutas provinciales.

El escenario del siniestro

El incidente tuvo lugar específicamente sobre la ruta provincial Nº 1, en un punto ubicado aproximadamente a 1 1/2 km hacia el punto cardinal Norte de la rotonda del Ciclista. Este sector, transitado habitualmente por residentes y turistas que circulan por el departamento Fray Mamerto Esquiú, se convirtió en el escenario de una colisión que, por su violencia, derivó en consecuencias irreversibles.

Cerca de las inmediaciones de San Antonio, los vehículos involucrados impactaron bajo circunstancias que actualmente son materia de una rigurosa investigación judicial y pericial. La escena, procesada por las fuerzas de seguridad, reflejó la gravedad del contacto entre los dos rodados, ambos de la marca Volkswagen.

Crónica de una colisión fatal

De acuerdo a la información oficial, el primer vehículo involucrado fue un Volkswagen Gol Trend de color blanco, identificado con el dominio NTN-961. Este automóvil era conducido por Enzo Maximiliano Reynoso, un joven de 25 años de edad. Por razones que los peritos intentan determinar, el Gol Trend colisionó de manera violenta contra otro vehículo de la misma gama cromática.

El segundo automóvil, un Volkswagen Up blanco, con dominio AC380NK, circulaba al mando de Walter Cristian Palacio (50). A diferencia del primer vehículo, en el Up se desplazaba un grupo familiar compuesto por cuatro personas:

Walter Cristian Palacio (50) : conductor del vehículo.

: conductor del vehículo. Mónica del Carmen Aballay (52) : acompañante.

: acompañante. Hernán Gustavo Aballay (43) : acompañante.

: acompañante. Niño de 11 años de edad: cuya identidad se preserva por cuestiones legales.

Tras el impacto, la alerta movilizó de inmediato a los facultativos médicos del SAME, quienes llegaron al lugar para brindar asistencia de urgencia. Lamentablemente, al asistir a Enzo Maximiliano Reynoso, el personal médico solo pudo constatar su deceso de forma instantánea, producto de las graves heridas sufridas en el choque.

Por otro lado, los ocupantes del Volkswagen Up presentaron diversas lesiones de distinta consideración. Ante la complejidad del cuadro clínico de los heridos, se dispuso su traslado inmediato en ambulancias hacia los centros de salud de mayor complejidad en la Ciudad Capital. Los adultos fueron derivados al Hospital San Juan Bautista, mientras que el menor de 11 años fue ingresado en el Hospital de Niños Eva Perón para recibir atención especializada.

Investigación y actuaciones judiciales

La magnitud del siniestro demandó un despliegue operativo coordinado entre distintas dependencias. En el sitio del accidente trabajaron efectivos de la Comisaría de San Antonio, junto a Sumariantes de la Unidad Judicial N° 11, quienes iniciaron la recolección de testimonios y datos preliminares para la causa.

Para determinar la mecánica exacta del choque, se solicitó la intervención de los Peritos de la Dirección General de Criminalística, encargados de realizar las mediciones y peritajes sobre la calzada y los vehículos involucrados. Todas estas actuaciones se llevan a cabo bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que lidera la investigación para establecer las responsabilidades y causas que originaron este trágico desenlace en la ruta provincial N° 1.