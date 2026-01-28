Catamarca: grave choque dejó una motociclista de 64 años con lesiones

Un grave siniestro vial se registró este jueves alrededor de las 11:00 horas sobre la Ruta Nacional N° 38, a unos 300 metros al norte del ingreso a la localidad de Huillapima, en el departamento Capayán. El hecho involucró a una motocicleta y una camioneta, y dejó como saldo a una mujer de 64 años con lesiones de consideración, quien debió ser trasladada de urgencia al Hospital Interzonal San Juan Bautista, en la ciudad Capital.

Según informaron fuentes policiales, el accidente se produjo cuando una motocicleta Honda Wave 110 cc., de color gris, dominio A202FPH, conducida por Silvia Lucía Salvatierra, de 64 años, colisionó por causas que aún se investigan con una camioneta Renault Kangoo gris, que era conducida por Carlos Alberto Albarracín, de 70 años de edad.

Por motivos que son materia de investigación judicial, ambos rodados impactaron sobre la calzada de la ruta nacional, en un tramo de intensa circulación vehicular, especialmente en horarios de la mañana. Como consecuencia del choque, la motociclista llevó la peor parte y resultó con lesiones de carácter grave, lo que motivó la inmediata intervención de los servicios de emergencia.

Personal médico local asistió a la mujer en el lugar del siniestro y, tras una primera evaluación, dispuso su derivación urgente al Hospital San Juan Bautista, donde quedó internada para una atención más compleja y la realización de estudios de mayor profundidad, con el objetivo de determinar el alcance de las heridas sufridas.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Comisaría de Huillapima, quienes procedieron a resguardar la zona, ordenar el tránsito y recabar los primeros datos del siniestro. Asimismo, se solicitó la intervención de Peritos de la Dirección General de Criminalística, que llevaron adelante las tareas técnicas correspondientes para establecer la mecánica del choque.