Solidaridad desde Catamarca: policías de Pomán llevaron donaciones a Villa Mazán

Ante la crítica situación que atraviesa la localidad riojana de Villa Mazán como consecuencia de las inundaciones, efectivos policiales de la Comisaría de Pomán, en la provincia de Catamarca, se trasladaron hasta el lugar para hacer entrega de donaciones destinadas a las familias afectadas.

Al arribar, la comitiva fue recibida por autoridades de la Comisaría local, encabezadas por el comisario mayor Omar Alfaro, y por la titular de la Comuna de Villa Mazán, Florencia López.

Posteriormente, los efectivos se dirigieron al Club Deportivo "El Chacho", donde concretaron la entrega de las donaciones reunidas en el marco de una campaña solidaria iniciada el día anterior. La iniciativa contó con una amplia respuesta de vecinos de Pomán, quienes colaboraron con agua mineral, alimentos no perecederos, colchones y elementos de limpieza para asistir a los damnificados.

Las donaciones fueron trasladadas hasta Villa Mazán en una unidad móvil policial y en un colectivo tipo combi que fue cedido por el comerciante pomanisto Gabriel Etchezar.