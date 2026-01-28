Tragedia vial en la Ruta Nacional 60: murió una mujer de 72 años

Un siniestro vial fatal se registró en la tarde de este miércoles en el departamento Capayán, provincia de Catamarca. El hecho ocurrió alrededor de las 18:05, cuando efectivos de la Subcomisaría de San Martín se constituyeron en el kilómetro 1.031 de la Ruta Nacional N° 60, donde una camioneta volcó por causas que se investigan.

El vehículo involucrado fue una Renault Duster, dominio MEA-633, que era conducida por Josué Maximiliano Barrera, de 33 años. En el rodado viajaban además Antonella Estefanía Dubar (26), Carmen Guadalupe Dure (72), Genaro Vaudilio Barrera (79) y una niña de un año y seis meses, todos oriundos de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Según las primeras actuaciones, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó el vuelco hacia un costado de la banquina. Como consecuencia del impacto y de las graves lesiones sufridas, la mujer de 72 años falleció mientras era trasladada al Hospital San Juan Bautista de la Capital.

El resto de los ocupantes fue derivado a los hospitales San Juan Bautista y de Niños Eva Perón, respectivamente, con la asistencia de profesionales médicos locales y personal del SAME.

En el lugar del hecho trabajaron peritos de la Dirección General de Criminalística, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, que interviene en la investigación para determinar las circunstancias del siniestro.