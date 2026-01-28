Catamarca: Imputaron a un hombre por amenazar a su madre con prenderla fuego

El fiscal de Instrucción N° 5, Hugo Costilla, quien se encuentra de turno durante la feria judicial para los Distritos Oeste y Norte de la provincia de Catamarca, imputó e indagó a un hombre acusado de amenazar a su madre con prenderla fuego.

La Investigación Penal Preparatoria se inició a partir de las actuaciones realizadas por personal de la Comisaría Quinta y de la denuncia radicada por la damnificada, una mujer de 70 años. En función de los elementos probatorios reunidos en esta etapa inicial, el fiscal dispuso la imputación correspondiente.

El acusado fue imputado por el delito de "amenazas simples, en calidad de autor". Durante la audiencia de indagatoria, se abstuvo de declarar y fue asistido por el defensor oficial de feria, Mariano Guillamondegui.

De acuerdo con la investigación, el hecho habría ocurrido el 22 de enero de 2026, alrededor de las 12 horas, cuando el imputado se presentó en el domicilio de su madre, ubicado en la zona oeste de la ciudad.

Siempre según la pesquisa, al ser sorprendido por la mujer, quien le reclamó su presencia en el lugar, el sujeto, con la intención de amedrentarla, la habría amenazado manifestándole que, si lo excluía de la vivienda, "la iba a prender fuego", provocándole un temor fundado.

La conducta fue encuadrada de manera provisoria en el delito de amenazas simples, en calidad de autor.