Catamarca: Un hombre fue detenido por intentar cometer ilícitos

Por requerimiento del SAE-911, numerarios de la Comisaria Séptima llegaron hasta el barrio Hipódromo, donde se entrevistaron con un hombre de 49 años, quien relató que un sujeto estaba en el techo de su vivienda con aparentes intenciones de cometer un ilícito y, al notar su presencia, habría emprendido la fuga.

Posteriormente, en inmediaciones del Mini Hospital Norte, ubicado en la esquina de la avenida Choya y calle Pedro Agote, los policías dialogaron con otro hombre, quien indicó que un sujeto, habría intentado forzar las puertas de una ambulancia estacionada en el lugar.

Rápidamente y con las características brindadas, conjuntamente con sus pares de la Seccional Cuarta, los uniformados ampliaron el recorrido por inmediaciones al barrio Parque Norte, donde aprehendieron al presunto autor de los hechos, un joven de apellido Salas (23).

Se invitó a los damnificados a radicar las denuncias penales correspondientes, en tanto que el aprehendido fue trasladado a la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.