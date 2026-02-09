Catamarca: un hombre hirió a su pareja y a su yerno

Un grave hecho de violencia doméstica se registró ayer por la mañana, alrededor de las 10:30, en la ciudad Capital de Catamarca, en inmediaciones de la Comisaría Décima.

El episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada en la intersección de avenida Avellaneda y Tula y pasaje Cristo Rey, donde, tras una discusión, un hombre de 50 años atacó con un machete a su pareja, de 48 años, y a su yerno, de 25, provocándoles diversas heridas. Luego del ataque, el agresor se dio a la fuga.

Minutos después, y a pocos metros del domicilio, personal policial logró aprehender al sospechoso, quien fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

En tanto, se invitó a las personas damnificadas a radicar las denuncias penales correspondientes en la Unidad Judicial N° 2, a fin de avanzar con la investigación del hecho.

Desde las fuerzas de seguridad recordaron que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse con la línea gratuita 144 o al 911. Las llamadas son anónimas y están disponibles las 24 horas, los 365 días del año.