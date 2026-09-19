Catamarca: iba de acompañante en una moto y atacó a un policía para que su amigo escape del control

Hoy, a las 14:05, alertados por el SAE-911, numerarios de la Comisaría Quinta llegaron raudamente hasta la intersección de las calles Dr. Raúl Madueño y Dr. Tomás Vergara.

En dicho lugar, sus pares de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia ya tenían demorado a un adolescente de 17 años de edad.

De acuerdo con el desarrollo de los hechos, momentos antes de la aprehensión, el menor circulaba como acompañante en una motocicleta tipo 110 cc. El conductor del rodado habría realizado maniobras peligrosas en la vía pública, poniendo en riesgo la seguridad común. Ante esta situación, el personal policial interviniente le solicitó que detenga la marcha, directiva a la cual el conductor hizo caso omiso, desencadenando de manera inmediata un operativo de seguimiento que culminó en la mencionada intersección de las calles Dr. Raúl Madueño y Dr. Tomás Vergara.

La agresión al personal policial y la fuga del conductor

La situación escaló en tensión al momento de la intercepción de los sospechosos en la vía pública. Según se desprende de los hechos oficiales, en ese preciso momento, el jovencito demorado agredió físicamente a un Oficial Ayudante de Policía, un acto de violencia contra la autoridad que agrava la situación procesal del menor involucrado.

Mientras se producía el forcejeo y la reducción del acompañante, el conductor del rodado aprovechó la circunstancia para continuar la huida, logrando evadir el cerco policial a bordo de la motocicleta de baja cilindrada y permaneciendo prófugo de la justicia hasta el momento.

Accionar judicial y continuidad de la causa

Tras el procedimiento de rigor en el lugar de los hechos y la contención de la situación de violencia generada por el adolescente, el personal interviniente procedió a dar inmediata participación a la Fiscalía Penal Juvenil.

Desde dicho organismo judicial competente se impartieron directivas precisas y se ordenaron las medidas a cumplimentar en el marco de la causa abierta. En paralelo, y cumpliendo con los protocolos legales correspondientes, el efectivo policial agredido radicó la denuncia penal pertinente en contra del menor demorado para formalizar el inicio de las actuaciones investigativas y de responsabilidad legal que el caso amerita.