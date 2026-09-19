Operativo en Catamarca: secuestran dos vehículos por alcoholemia positiva

En el transcurso de la jornada, específicamente pasado el mediodía de hoy, las labores de prevención y fiscalización llevadas adelante por las fuerzas de seguridad en la provincia de Catamarca registraron un procedimiento de considerable atención en materia vial. Los efectivos policiales que se encuentran cumpliendo funciones en el Puesto de Control "El Desmonte" —un enclave estratégico de vigilancia emplazado sobre la traza de la Ruta Provincial N° 1, situada en la jurisdicción del departamento Fray Mamerto Esquiú— llevaron a cabo una serie de operativos destinados a la realización de controles vehiculares minuciosos y a la formal identificación de las personas que circulaban por el lugar. Estas acciones de rutina buscan resguardar la seguridad de la comunidad mediante la supervisión constante del flujo vehicular en una vía de comunicación de vital importancia para la región.

Advertencia y despliegue ante conductores en aparente estado de ebriedad

Durante el desarrollo de las tareas de inspección, el accionar de los uniformados permitió detectar una situación de riesgo al advertir que los conductores de dos automóviles particulares que transitaban por el sector se encontraban en un aparente estado de ebriedad. Ante la gravedad de este escenario y el peligro latente que implicaba para la seguridad pública y el ordenamiento del tránsito en la Ruta Provincial N° 1, los agentes actuaron con inmediatez. Como parte del protocolo operativo correspondiente, solicitaron de manera urgente la presencia del personal especializado de Tránsito Municipal, cuya intervención resulta indispensable para dar curso legal a las verificaciones técnicas pertinentes y proceder con la constatación formal de la falta cometida en el puesto caminero.

Intervención técnica y traslado de los rodados al Corralón Municipal

Una vez constituidos en el lugar de los hechos, los inspectores de la repartición municipal procedieron a desplegar los protocolos técnicos requeridos para este tipo de situaciones. Las medidas se iniciaron cuando los agentes practicaron los test de alcoholemia correspondientes a los conductores de los dos vehículos interceptados. Dichas pruebas tecnológicas arrojaron resultados positivos, confirmando de manera fehaciente las sospechas iniciales del personal policial apostado en el puesto de control.

Los automóviles involucrados en el procedimiento correspondieron, por un lado, a un Volkswagen Polo y, por el otro, a un Jeep Compass. Tras confirmarse los grados de alcohol en sangre antirreglamentarios mediante las pruebas mencionadas, las autoridades procedieron a labrar las respectivas actas de infracción para documentar legalmente la falta. Finalmente, como corolario del procedimiento preventivo y punitivo, ambos rodados fueron trasladados por una grúa hasta el Corralón Municipal, espacio físico donde quedaron depositados en rigurosa calidad de secuestro a disposición de las autoridades competentes.