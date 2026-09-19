Cayó un delincuente que robó en pocas horas dos comercios en Catamarca

La dinámica de la seguridad urbana registró un movimiento clave a las 19:10 de la tarde de ayer, momento en el cual el sistema de emergencias SAE-911 emitió un requerimiento formal que movilizó de manera inmediata a los efectivos policiales. Numerarios pertenecientes al Comando de Operaciones Preventivas (COP) se desplazaron con rapidez hacia un establecimiento comercial estratégicamente situado en la confluencia de la avenida Alem y la calle República.

Al arribar al lugar de los hechos, el personal policial procedió a formalizar la aprehensión de un sujeto de apellido Sosa, de 48 años de edad. La intervención se originó debido a que el individuo habría sido sorprendido in fraganti por la hija del propietario del local comercial, un hombre de 56 años, en el preciso instante en que el sospechoso intentaba cometer un ilícito. La rápida reacción del entorno familiar permitió alertar a las fuerzas de seguridad para neutralizar la situación en el establecimiento ubicado en la mencionada esquina céntrica.

La investigación policial revela la vinculación del demorado con un segundo suceso delictivo matutino

Lejos de agotarse en la intervención inicial, el procedimiento continuó su curso a través de tareas investigativas de campo. Tras diversas averiguaciones practicadas por los uniformados en el marco de las diligencias de rigor, se logró establecer un dato de vital importancia para el sumario: el presunto autor del hecho habría cometido horas tempranas otro ilícito.

Este suceso previo tuvo como escenario un local comercial situado en otra zona de la ciudad, específicamente en la intersección de la avenida Presidente Castillo y la calle Rudecindo Maza. En aquella oportunidad, el perjuicio recayó directamente sobre un hombre de 38 años, configurando un raid delictivo que involucró a dos damnificados distintos durante el transcurso de la jornada.

Derivaciones procesales, traslado a la dependencia policial y radicación de las denuncias formales

Ante el cuadro de situación configurado por la aprehensión y los antecedentes reunidos en el transcurso de la tarde, el procedimiento continuó con los protocolos legales correspondientes para encausar judicialmente la investigación.

El sujeto de apellido Sosa fue trasladado de inmediato a la Comisaría Primera, dependencia que por cuestiones de jurisdicción territorial corresponde al lugar del último procedimiento, donde quedó formalmente alojado.

La situación procesal del aprehendido quedó estrictamente a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, autoridad que evaluará las pruebas y los antecedentes recolectados.

Paralelamente, las autoridades competentes invitaron formalmente a los damnificados a radicar las denuncias penales correspondientes en las instalaciones de la Unidad Judicial N° 1, paso fundamental para avanzar en el esclarecimiento integral de ambos episodios delictivos.