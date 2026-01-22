Catamarca: Imputan a un hombre por reiterados hechos de violencia de género en Tinogasta

El fiscal de la Quinta Circunscripción Judicial de Catamarca, con asiento en Tinogasta, Germán Quinteros, imputó e indagó a un hombre acusado de múltiples hechos de violencia de género, ocurridos pese a contar con medidas de restricción vigentes.

Durante la audiencia, el acusado —asistido por la defensora oficial María Eugenia González— optó por abstenerse de declarar, según informó Radio Valle Viejo.

Según consta en la investigación, el imputado tenía medidas de restricción dispuestas el 15 de junio de 2025 por la Fiscalía de Instrucción Penal de la Quinta Circunscripción Judicial. Dichas medidas le prohibían acercarse a la víctima, a su grupo familiar y a su domicilio, así como mantener cualquier tipo de contacto, ya fuera personal, telefónico, mediante mensajes o a través de redes sociales.

No obstante, el 24 de julio de 2025, alrededor de las 2:00, el acusado habría intentado ingresar por la fuerza al domicilio de la víctima, forzando la puerta de la vivienda mientras profería gritos e insultos. Al día siguiente, el 25 de julio, cerca de las 3:00, habría regresado al lugar y vuelto a gritar exigiendo que le abrieran.

La causa también establece que el 26 de octubre de 2025, alrededor de las 15:46, el imputado se habría comunicado con la víctima a través de la aplicación WhatsApp, incumpliendo nuevamente la prohibición expresa de contacto.

El episodio más grave habría ocurrido el 15 de enero de 2026, cerca de las 3:00, cuando el sindicado se presentó otra vez en el domicilio de la víctima portando un elemento contundente. Según la investigación, ingresó por la fuerza a la vivienda, se dirigió al dormitorio y agredió a la mujer, pero se dio a la fuga luego de que la víctima lograra pedir auxilio a una vecina, quien dio aviso a la Policía.

Tras la indagatoria, el fiscal Germán Quinteros solicitó la audiencia de control de detención para el imputado, en el marco de la causa que continúa su curso en la Justicia catamarqueña.