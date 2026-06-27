Catamarca: Imputan a una pareja por cuatro hurtos cometidos en comercios del centro capitalino

La Fiscalía de Instrucción N° 7 del Distrito Este imputó a Jonathan Iván Márquez y Samanta Micaela Brizuela por cuatro hechos de hurto simple, en concurso real y en calidad de coautores, en el marco de una investigación por una serie de robos ocurridos en comercios del centro de la Capital.

La causa está a cargo de la fiscal Paola González Pinto, quien incorporó diferentes elementos probatorios durante la Investigación Penal Preparatoria, entre ellos denuncias, inspecciones oculares, actuaciones policiales, registros fílmicos, declaraciones testimoniales, actas de reconocimiento y entrega de elementos secuestrados.

Segun informó Radio Valle Viejo durante la audiencia de indagatoria, ambos imputados fueron asistidos por el defensor oficial N° 6, Estanislao Reinoso Gandini, y optaron por abstenerse de prestar declaración.

Como parte de las medidas dispuestas para avanzar con la causa, la Fiscalía solicitó las planillas de antecedentes de los acusados.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron durante la tarde del 24 de junio de 2026, en un lapso aproximado de una hora. La imputación sostiene que la pareja recorrió distintos locales comerciales ubicados sobre la calle Sarmiento y la peatonal Rivadavia, donde habría actuado de manera coordinada para sustraer mercadería, aprovechando momentos de distracción del personal, sin ejercer violencia sobre las personas ni forzar accesos.

Entre los elementos presuntamente robados figuran alimentos, prendas de vestir, artículos de perfumería, cosméticos y otros productos de uso comercial.

En uno de los episodios investigados, parte de la mercadería fue recuperada luego de que empleados del comercio advirtieran la maniobra e impidieran que los sospechosos concretaran la sustracción de la totalidad de los productos.