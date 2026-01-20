Catamarca: Indagaron a los dos imputados por la agresión a un árbitro durante un partido en Palo Blanco

El fiscal de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en Tinogasta, Germán Quinteros, indagó este martes a dos hombres imputados en el marco de una investigación por la agresión a un árbitro ocurrida durante un partido de fútbol disputado el domingo en la localidad de Palo Blanco, según informó Radio Valle Viejo.

De acuerdo con los elementos de prueba reunidos hasta el momento, el fiscal resolvió imputar a Heraldo Sebastián Sinches por los delitos de amenazas simples (hecho nominado primero) y lesiones leves (hecho nominado segundo), ambos en concurso real.

Asimismo, fue imputado Diego Cristóbal Sinches por el delito de lesiones leves, en calidad de coautor.

Según la investigación, el hecho ocurrió el domingo 18, alrededor de las 18:30, durante un partido correspondiente a la Liga Paloblanqueña de Fútbol, disputado en la cancha del Club Boca Juniors, ubicada en la localidad de Palo Blanco, departamento Tinogasta.

En ese contexto, tras la conversión de un gol a favor del Club Deportivo River, el acusado Heraldo Sebastián Sinches, jugador y simpatizante del Club Deportivo San Lorenzo, disconforme con la decisión arbitral, habría proferido expresiones amenazantes dirigidas al árbitro Carlos Alberto Robledo.

Minutos más tarde, aproximadamente a las 18:40, y siempre en el marco del mismo evento deportivo, Heraldo Sebastián Sinches, junto al imputado Diego Cristóbal Sinches, habrían ingresado de manera premeditada al campo de juego. En esas circunstancias, Diego Cristóbal Sinches habría increpado al árbitro hasta hacerlo perder el equilibrio y caer al suelo, momento que habría sido aprovechado por Heraldo Sebastián Sinches para propinarle golpes de puntapié, uno de ellos en la zona de la cabeza y otro en el sector costal.

Como consecuencia de la agresión, Carlos Alberto Robledo sufrió lesiones de carácter leve, las cuales fueron constatadas en el examen médico correspondiente e incorporadas a la causa.