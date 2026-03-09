Catamarca: ingresaron a su casa, la sujetaron mientras dormía y la robaron

Un hecho de inseguridad fue denunciado durante la madrugada de este lunes es un domicilio ubicado en Mota Botello al 100, donde una mujer de 75 años, de apellido Segura, manifestó haber sido víctima de un episodio ocurrido mientras se encontraba descansando en su vivienda.

Según el relato brindado por la propia mujer, el incidente se produjo alrededor de las 01:45 horas, momento en el que, mientras dormía, un sujeto habría ingresado al interior del inmueble. La situación generó un escenario de tensión para la víctima, quien aseguró que el individuo la sujetó de los brazos antes de darse a la fuga.

El episodio fue informado posteriormente a las autoridades, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido a partir de la declaración brindada por la mujer.

La secuencia del hecho, tal como fue expuesta por la víctima, indica que el intruso permaneció el tiempo suficiente dentro de la vivienda para concretar la sustracción de un objeto personal antes de escapar.

Tras abandonar el domicilio, el sujeto se llevó un teléfono celular marca Samsung Galaxy, objeto que fue señalado por la víctima como el elemento sustraído durante el hecho.

Tras tomar conocimiento del hecho relatado por la mujer, se la invitó a radicar la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N° 1, instancia administrativa en la que podrá formalizar el episodio y aportar mayores detalles sobre lo sucedido.