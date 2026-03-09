Catamarca: intentó robar en un supermercado y quedó tras las rejas

Un operativo policial en el este de la capital culminó con la aprehensión de un hombre sospechado de intentar cometer un ilícito dentro de un supermercado. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Seccional Tercera, quienes acudieron al lugar tras recibir un requerimiento a través del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911).

El episodio se registró en un supermercado ubicado sobre la avenida Acosta Villafañe al 2.400, donde la intervención policial se produjo luego de que se solicitara la presencia de las fuerzas de seguridad ante una situación sospechosa dentro del establecimiento comercial.

De acuerdo con la información del procedimiento, los numerarios policiales se dirigieron inmediatamente al lugar tras el aviso, con el objetivo de verificar lo ocurrido y adoptar las medidas correspondientes frente a la situación reportada.

Una vez en el supermercado, los efectivos de la Seccional Tercera procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Reyes, de 53 años, quien fue señalado como sospechoso de haber intentado cometer un ilícito en el interior del local. Según se indicó, la detención preventiva se produjo en el marco de la intervención policial realizada en el comercio, luego de que el individuo fuera vinculado al presunto intento de delito.

El accionar de los uniformados se concretó tras verificar la situación denunciada y ante la presunta comisión de un hecho ilícito dentro del establecimiento comercial.

Traslado a la dependencia policial

Tras la aprehensión, el presunto autor del hecho fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

La intervención de la Fiscalía se produjo en el marco de las actuaciones judiciales iniciadas tras el procedimiento policial, que se activó a partir de la denuncia realizada a través del sistema de emergencias.

En este tipo de situaciones, la autoridad judicial competente define las medidas procesales que corresponden respecto de la persona aprehendida, en función de los elementos reunidos durante la intervención policial y de la denuncia formal que se realice posteriormente.

Como parte del procedimiento posterior al operativo, el encargado del supermercado fue invitado a radicar la denuncia penal correspondiente.

La presentación deberá realizarse en el Precinto Judicial N° 3, instancia administrativa que permitirá formalizar el hecho denunciado y avanzar con las actuaciones judiciales que correspondan.

Este paso es clave dentro del proceso, ya que la denuncia formal del responsable del comercio permite documentar el episodio ocurrido dentro del establecimiento y aporta los elementos necesarios para el desarrollo de la investigación.