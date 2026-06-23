Catamarca: ingresó a una vivienda y amenazó con un cuchillo para robar un celular

En la jornada de ayer, y como resultado de tareas propias de su especialidad, numerarios de la División Investigaciones de la Policía llevaron adelante un registro domiciliario en la manzana N° 3 del barrio Eva Perón. El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación previamente iniciada a partir de un hecho denunciado ante las autoridades judiciales competentes.

Durante la intervención, los efectivos policiales procedieron al arresto de un sujeto identificado como de apellido Vega, de 23 años, quien quedó directamente vinculado a los hechos que motivaron el allanamiento. La medida fue ejecutada en el contexto de las actuaciones investigativas que buscaban esclarecer un ilícito ocurrido días antes.

El hecho denunciado: robo con amenazas y uso de arma blanca

Según surge de la información reunida en la causa, la persona arrestada habría sido señalada como responsable de la sustracción de un teléfono celular. El dispositivo fue robado del interior de un domicilio perteneciente a una joven mayor de edad, en circunstancias que también incluyen un episodio de extrema gravedad.

De acuerdo con los datos aportados, el hecho habría ocurrido tras amenazas de muerte dirigidas a la hija de la damnificada, utilizando para ello un arma blanca. Esta situación, además del robo del dispositivo de comunicación, constituyó uno de los elementos centrales que impulsaron la denuncia formal.

La víctima del hecho realizó la correspondiente denuncia penal en la Unidad Judicial N° 7, activando así el circuito judicial que derivó en la intervención policial y en el posterior registro domiciliario.

Recuperación del celular y medidas judiciales adoptadas

Uno de los resultados más relevantes del procedimiento fue la recuperación del teléfono celular sustraído, el cual fue hallado y quedó en calidad de secuestro. Este elemento fue incorporado a las actuaciones judiciales como evidencia material del hecho investigado.

En paralelo, el sujeto aprehendido fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente, donde permanece a disposición de la Justicia. Su situación procesal quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo encargado de avanzar con las medidas legales pertinentes en relación con el caso.