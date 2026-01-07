Catamarca: intentaron robar una casa, pero fueron descubiertos y los detuvieron

Hoy, a las 18:40, mientras numerarias de la Unidad Femenina de Infantería (UFI-Valkira) realizaban recorridos preventivos por el barrio La Vista Larga, de la localidad de San Antonio, departamento Fray Mamerto Esquiú, fueron alertadas por vecinos, que dos sujetos habrían ingresado a un inmueble de la zona con aparentes intenciones de cometer un ilícito, para luego darse a la fuga.

De inmediato y con las características brindadas, las uniformadas se abocaron a la búsqueda y en las cercanías, procedieron a la aprehensión de los presuntos autores del hecho de apellidos Romero (26) y Segovia (34).

Cabe hacer mención que, al realizarles un palpado superficial a estos sujetos, uno de ellos tenía oculto entre sus prendas de vestir, un cuchillo tipo carnicero que quedó calidad de secuestro, por lo que finalmente ambos fueron trasladados y alojados en la Comisaría de San Antonio, que por jurisdicción corresponde, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este.

Siniestro vial en Fray Mamerto Esquiú

A las 18:35 de la tarde de hoy, personal de la Comisaría Departamental Fray Mamerto Esquiú se hizo presente en la Ruta Provincial N° 1, a unos 100 metros antes de llegar a la intersección con Ruta Prov. N° 41, de la localidad de La Carrera, Dpto. Fray Mamerto Esquiú, donde se habría producido un siniestro vial.

En el lugar, un adolescente de 15 años, circulaba en una motocicleta Gilera Smash 125 cc., de colores negro y rojo, en compañía de una jovencita de la misma edad, y por causas que se tratan de establecer, colisionó con una bicicleta Lamborghini, rodado N° 29, de color negro, al mando de Hernán Edgardo Herrera (38).

Producto del siniestro, todos los ocupantes fueron asistidos por facultativos médicos del SAME, quienes los trasladaron a las Hospitales de Niños "Eva Perón" y San Juan Bautista de esta Ciudad Capital, por lo que finalmente trabajaron Peritos de la Dirección General de Criminalística y sumariantes del Precinto Judicial N° 11 para labrar las actuaciones de rigor.