Catamarca: intentaron robar una moto del interior de una casa y terminaron presos

A las 15:30 de la tarde de hoy, mientras motoristas del COEM-Kappa, conjuntamente con sus pares de las Seccionales Tercera y Séptima, realizaban recorridos preventivos, fueron alertados por el SAE-911 sobre un presunto hecho delictivo que se estaba registrando en la intersección de avenida Ramón Recalde y calle Padre Dagostino.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales dialogaron con un hombre de 48 años de edad, quien manifestó que momentos antes había sorprendido a tres sujetos cuando intentaban sustraer del interior de su vivienda una motocicleta. Según el relato brindado por la víctima a los uniformados, al advertir su presencia, los sospechosos desistieron de su accionar y emprendieron la fuga en distintas direcciones con el objetivo de evitar ser alcanzados.

La información aportada por el damnificado permitió que el personal policial contara con las características necesarias para iniciar un inmediato operativo de búsqueda en distintos sectores de la zona.

La búsqueda permitió localizar al primer sospechoso

Con los datos obtenidos en el lugar del hecho, los efectivos desplegaron un rápido rastrillaje para intentar dar con los presuntos autores del intento de robo.

Como resultado de ese procedimiento, en el interior del Predio Ferial, los uniformados procedieron a la aprehensión de uno de los presuntos autores, un hombre de apellido Juárez, de 30 años de edad.

La intervención policial continuó de manera inmediata, ya que el objetivo era localizar a los otros dos sospechosos que habían escapado en direcciones diferentes tras ser descubiertos por el propietario de la vivienda.

Los otros dos implicados fueron interceptados minutos después

La continuidad del operativo permitió ampliar el radio de búsqueda y recorrer distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Posteriormente, en inmediaciones de la intersección de las avenidas Acosta Villafañe y San Martín, el personal interviniente logró ubicar y aprehender a los dos restantes presuntos autores del hecho.

Los detenidos fueron identificados por sus apellidos como Barrionuevo y Novillo, ambos de 29 años de edad, completando así la aprehensión de las tres personas señaladas como presuntas responsables del intento de sustraer la motocicleta del interior de la vivienda.

La actuación coordinada entre los motoristas del COEM-Kappa y el personal de las Seccionales Tercera y Séptima permitió concretar el procedimiento en distintos puntos, luego de la fuga emprendida por los sospechosos tras ser sorprendidos por el propietario del inmueble.

Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia

Una vez finalizado el procedimiento policial, las tres personas fueron trasladadas y quedaron alojadas en la dependencia policial, donde permanecen a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Desde ese organismo judicial se impartieron las medidas que deberán cumplimentarse en el marco de la investigación iniciada a partir del intento de robo denunciado.