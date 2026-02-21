Catamarca: intentó robar más de 120 utensilios de un local de la peatonal

En la tarde de hoy, a las 13:00 horas, personal del Comando de Operaciones Preventivas (COP) realizaba recorridos habituales de prevención por la Peatonal Rivadavia, en el tramo comprendido entre las calles Mota Botello y Zurita, cuando una situación alteró la rutina del patrullaje.

En ese contexto, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 50 años de edad, de apellido Contreras, quien fue sindicado por un empleado de un local comercial de la zona como el presunto autor de un hecho ilícito. Según lo indicado, el individuo habría sustraído un total de ciento veinticuatro (124) utensilios de cocina, entre los que se detallan cucharas, tenedores y cuchillos.

La intervención se produjo en un sector céntrico y de circulación peatonal constante, lo que otorgó visibilidad inmediata al procedimiento y demandó una rápida respuesta por parte del personal policial que ya se encontraba desplegado en tareas preventivas.

La mecánica del hecho y el intento de fuga

De acuerdo con la información suministrada, tras la presunta sustracción de los utensilios, el hombre habría intentado darse a la fuga. Para ello, empujaba una motocicleta Honda Wave 110 cc., de color rojo, en un movimiento que buscaba alejarlo de la escena.

El intento, sin embargo, fue frustrado. En el lugar intervino un Sargento Primero de Policía, quien logró interceptarlo con la colaboración de un hombre de 50 años que caminaba circunstancialmente por la zona. La acción conjunta permitió neutralizar el desplazamiento del sospechoso y concretar la aprehensión.

El procedimiento se desarrolló en plena vía pública, en una franja horaria de actividad comercial, lo que implicó una actuación inmediata y coordinada por parte del personal del COP, en consonancia con las tareas de prevención que se encontraban realizando al momento del hecho.

Un colaborador herido durante el procedimiento

Uno de los aspectos más relevantes del episodio se produjo al momento de la aprehensión. El hombre de 50 años que colaboró en el procedimiento sufrió una caída pesada sobre la cinta asfáltica. Como consecuencia del impacto, perdió el conocimiento en el lugar.

La situación motivó la intervención de facultativos médicos del SAME, quienes acudieron para asistir al damnificado. Tras la evaluación inicial, el hombre fue trasladado a un Sanatorio Privado, donde quedó bajo atención médica.

Este desenlace añade un elemento de gravedad al episodio, ya que, más allá de la sustracción denunciada y la detención del presunto autor, el procedimiento dejó como saldo a un civil lesionado que debió recibir asistencia especializada.