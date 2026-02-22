Violencia en Catamarca: le prohibieron acercarse a sus padres y los atacó a golpes

En la mañana de hoy, a las 10:15, efectivos de la Seccional Séptima, con el apoyo de sus colegas del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Norte), llevaron a cabo la aprehensión de un hombre de 38 años, identificado únicamente por su apellido Molina.

El operativo se desencadenó luego de que Molina se presentara en la vivienda de sus progenitores, ubicada en la calle Nicaragua al 1.700, y realizara actos que amenazaron y pusieron en peligro la integridad física de sus padres, culminando en agresiones físicas directas contra ellos.

Contexto legal del imputado

Según la información policial, Molina contaba con una orden de exclusión de hogar, un recurso judicial que establece la prohibición de acercamiento a un domicilio familiar, generalmente aplicado en situaciones de violencia intrafamiliar. Este antecedente fue determinante para la actuación inmediata de los efectivos policiales, quienes procedieron a trasladarlo y alojarlo en la dependencia policial correspondiente.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo encargado de evaluar las medidas judiciales necesarias y continuar con el proceso penal correspondiente.

Recomendaciones y pasos para las víctimas

Por su parte, las autoridades invitaron a los damnificados, los progenitores de Molina, a radicar las denuncias penales correspondientes en la Unidad Judicial N° 7, asegurando que se cumplan todos los procedimientos legales y se brinde protección a las víctimas.

Este tipo de denuncias son esenciales no solo para documentar los hechos, sino también para activar los mecanismos de protección previstos por la ley, especialmente en casos donde existe historial de órdenes de exclusión de hogar.

Coordinación entre cuerpos policiales

El operativo destaca la coordinación efectiva entre la Seccional Séptima y el GIR-Norte, lo que permitió una respuesta rápida y controlada frente a un episodio de violencia intrafamiliar. La intervención conjunta asegura que los procedimientos se realicen bajo protocolos de seguridad y respeto a los derechos de las víctimas y del imputado, al tiempo que se minimiza el riesgo de escalada de violencia durante la detención.