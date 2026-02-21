Choque y hospitalización en Chumbicha: un motociclista impactó contra un animal

La jornada del viernes a la noche se vio marcada por un grave incidente vial en la localidad de Chumbicha, dentro del departamento Capayán. Un motociclista que circulaba por la Ruta Nacional 38 protagonizó un violento choque al colisionar contra un animal que se encontraba sobre la calzada, lo que derivó en un operativo de emergencia inmediato para asistir al damnificado en una zona de tránsito constante y peligrosa durante las horas nocturnas.

El protagonista del siniestro fue identificado como Guerrero Cristián, de 45 años de edad. Al momento del accidente, el hombre se desplazaba en una motocicleta marca Yamaha XTZ, de color azul. El impacto contra el animal se produjo de manera imprevista, provocando que el conductor perdiera el control del rodado y sufriera una fuerte caída sobre la cinta asfáltica, resultando en daños materiales de consideración para el vehículo.

Ubicación y asistencia médica de urgencia

El hecho tuvo lugar específicamente en la Ruta Nacional 38, a la altura del kilómetro 519. Ante la gravedad de la situación, se solicitó la presencia de personal sanitario, quienes procedieron al auxilio del conductor en el lugar. Debido a la mecánica del accidente y al estado de salud del paciente, quien presentaba traumatismos varios, se determinó su traslado inmediato al HSJB (Hospital San Juan Bautista) para recibir atención especializada y realizar los estudios correspondientes a sus lesiones.

Actuaciones policiales en el sector

Tras el reporte del accidente, la Comisaría de Chumbicha tomó intervención en el sector para resguardar la escena y realizar las pericias de rigor necesarias. Los efectivos policiales trabajaron arduamente en el kilómetro 519 de la mencionada ruta nacional para determinar las circunstancias exactas del siniestro y asegurar la fluidez del tránsito en el departamento Capayán, mientras se labraban las actuaciones legales vinculadas a la presencia del animal en la vía pública.