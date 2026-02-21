Colisión en calle República: dos jóvenes heridos tras impactar contra la puerta de un automóvil

Cerca de las 21.00 hs. del pasado viernes, la circulación en el casco céntrico se vio interrumpida por un accidente de tránsito de características urbanas. El hecho ocurrió exactamente en calle República 1115, donde una motocicleta colisionó contra un automóvil estacionado, movilizando de inmediato a las fuerzas de seguridad para asistir a los heridos y organizar el flujo vehicular en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

El incidente fue protagonizado por una motocicleta Yamaha YBR 125 cc., en la que se desplazaban dos personas. El rodado era conducido por Calvimonte Antonio, un joven de 20 años, quien viajaba acompañado por el menor Calvimonte Benicio, de 13 años. Por razones que son materia de peritaje, el conductor del vehículo menor no pudo evitar el impacto contra la carrocería de un automóvil que se encontraba en el sector.

Dinámica del impacto y lesiones

La colisión se produjo de forma directa contra una puerta de un automóvil Renault Clio, de color gris. Dicho vehículo es propiedad de Frías Luis, de 37 años, quien se encontraba en el sitio al momento del siniestro. Como consecuencia del fuerte choque, tanto el conductor de la motocicleta como su acompañante adolescente sufrieron consecuencias físicas de consideración, reportándose de manera oficial que ambos padecieron diversos golpes en las piernas tras impactar con la estructura metálica y caer a la calzada.

Intervención de las autoridades

Ante la emergencia, se hizo presente en el lugar personal de la Comisaría Primera, unidad que tomó las riendas de la situación para resguardar la escena y garantizar la integridad de los involucrados. Los efectivos procedieron a labrar las actuaciones correspondientes en calle República 1115, recabando los testimonios necesarios para esclarecer la mecánica del choque entre la Yamaha YBR y el Renault Clio gris, mientras se coordinaba la asistencia para los jóvenes de apellido Calvimonte.