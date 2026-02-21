Tragedia en Catamarca: falleció una mujer de 81 años tras un siniestro vial

En la jornada de hoy, personal policial tomó conocimiento del deceso de quien en vida se llamara Vicenta Hilda Rivera, de 81 años. La mujer permanecía internada en un Sanatorio Privado de esta Ciudad Capital como consecuencia de las lesiones sufridas en un siniestro vial ocurrido días atrás.

La confirmación de su fallecimiento marca un desenlace trágico para un hecho que se había iniciado el pasado viernes 13 del corriente mes y año, cuando la octogenaria se vio involucrada en un episodio vial cuyas circunstancias aún son materia de investigación.

La noticia reconfigura el escenario judicial del caso y profundiza la gravedad de un episodio que, desde el primer momento, estuvo atravesado por la presunta ingesta de alcohol por parte de uno de los conductores implicados.

El siniestro en avenida Güemes Oeste

El hecho tuvo lugar en avenida Güemes Oeste, entre las calles General Villegas y Conesa, un sector urbano donde confluyen tránsito vehicular constante y circulación cotidiana de vecinos.

En ese contexto, Vicenta Hilda Rivera se trasladaba como acompañante en un automóvil Ford Ka gris, que era conducido por Vanesa Elizabeth Pini, de 51 años. En el mismo vehículo también viajaba María Florencia Druetta, de 47 años.

Por causas que se tratan de establecer, el rodado en el que se desplazaban colisionó con un Toyota Corolla de color negro, al mando de un hombre de apellido Quiroga, de 54 años.

Los datos confirmados hasta el momento permiten reconstruir los siguientes elementos técnicos del hecho:

Fecha: viernes 13 del corriente mes y año.

Lugar: avenida Güemes Oeste, entre General Villegas y Conesa.

Vehículo 1: Ford Ka gris.

Conductora: Vanesa Elizabeth Pini (51).

Acompañantes: Vicenta Hilda Rivera (81) y María Florencia Druetta (47).

Vehículo 2: Toyota Corolla negro.

Conductor: Quiroga (54).

La dinámica exacta del impacto continúa bajo análisis, ya que las causas del siniestro se encuentran en proceso de determinación.

Presunta ebriedad y resultado positivo

Uno de los aspectos centrales del caso es la situación del conductor del Toyota Corolla. Según se informó, aquel día los policías que intervinieron en el procedimiento habrían observado que el hombre se encontraba en aparente estado de ebriedad.

Ante esa circunstancia, se solicitó la colaboración de sus pares de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, quienes procedieron a realizarle el correspondiente test de alcoholemia.

El examen arrojó resultado positivo, dato que adquiere relevancia en el marco de la investigación y que podría incidir en la determinación de responsabilidades penales.

Este elemento no solo complejiza la causa, sino que introduce un componente de especial gravedad en un hecho que, con el fallecimiento de la mujer de 81 años, adquiere una dimensión aún mayor.

Internación y desenlace fatal

Tras el siniestro, Vicenta Hilda Rivera sufrió lesiones de consideración que motivaron su inmediata internación en un Sanatorio Privado de esta Ciudad Capital.

Durante los días posteriores al hecho, la mujer permaneció hospitalizada bajo atención médica. Sin embargo, en la jornada de hoy se confirmó su fallecimiento como consecuencia de aquellas lesiones.

El deceso transforma el cuadro procesal inicial y obliga a redefinir las medidas judiciales en curso.

Intervención judicial

Ante la confirmación del fallecimiento, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.

La actuación de la Fiscalía implica la adopción de disposiciones formales vinculadas a la investigación del hecho, la recolección de pruebas y la determinación de responsabilidades. El cambio en la calificación legal del caso, a partir del desenlace fatal, es un aspecto que deberá analizarse en función de los elementos incorporados a la causa.