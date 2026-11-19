El Gobierno de Catamarca concretó una importante entrega de móviles, armamento y equipamiento destinado a fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad en todo el territorio provincial. El acto se desarrolló en el Estadio Bicentenario y estuvo encabezado por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella.

La inversión realizada por la Provincia fue de casi 3.000 millones de pesos, en el marco de una dotación que contempla tanto la incorporación de nuevos vehículos como la provisión de armamento, elementos de protección y herramientas necesarias para el desempeño cotidiano del personal de seguridad.

La actividad contó también con la participación del secretario de Seguridad, Leandro Quiroga Barros, y autoridades policiales de la provincia, quienes acompañaron la presentación del equipamiento que se distribuirá para fortalecer las tareas de las distintas fuerzas.

Más vehículos para ampliar la capacidad de respuesta

Uno de los ejes centrales de la entrega fue la renovación y ampliación del parque automotor, con unidades destinadas a mejorar la movilidad y la respuesta operativa en diferentes puntos de Catamarca.

La dotación vehicular comprende dos minibuses Ford Transit, 15 camionetas Nissan Frontier 4x2, 15 camionetas Ford Ranger 4x4 y 30 motocicletas Honda Tornado de 300 cc.

Armamento y equipamiento para el personal policial

La entrega también incluyó una importante cantidad de armamento y municiones, junto con elementos destinados a fortalecer las condiciones de trabajo y protección del personal.

En este rubro se incorporaron 220 pistolas calibre 9 mm, 100 escopetas y 50 esposas, además de 2.550 cartuchos calibre 9 mm y 6.300 cartuchos calibre 12/70.

A estos recursos se sumó una amplia provisión de indumentaria y elementos complementarios para las tareas operativas. Entre ellos se encuentran 650 chalecos fluorescentes tipo bandolera, 400 chalecos de nylon y 300 pilotos para lluvia, destinados a acompañar las necesidades del personal en distintos contextos de trabajo.

El equipamiento se completa con 200 balizas LED, 170 lámparas luminosas portátiles y 65 botiquines, además de 1.000 camisas y una carpa tipo gazebo.