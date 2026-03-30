Catamarca: un joven fue reducido tras un enfrentamiento con la policía

En la madrugada de hoy, a las 01:40, un procedimiento policial en inmediaciones de la rotonda que une las avenidas Bartolomé de Castro y México derivó en la aprehensión de un joven identificado por sus apellidos como Tula Córdoba (21). El operativo estuvo a cargo de motoristas del COEM-Kappa, quienes intervinieron tras detectar una serie de maniobras imprudentes que encendieron las alertas en la zona.

Según la información oficial, momentos antes de la detención, el joven se desplazaba a bordo de una motocicleta Zanella Due Classic 110 cc. en el Parque de los Vientos, donde habría realizado maniobras peligrosas, comprometiendo la seguridad del entorno. Esta conducta motivó la intervención policial y un intento de identificación que no prosperó de manera inmediata.

Fuga, interceptación y un enfrentamiento directo

Lejos de acatar las indicaciones, el joven optó por darse a la fuga, lo que derivó en un seguimiento que concluyó en las cercanías de la rotonda mencionada. Fue allí donde finalmente los motoristas lograron interceptarlo. Sin embargo, el episodio no concluyó con una detención pasiva.

Al momento de ser alcanzado, Tula Córdoba se tornó agresivo, protagonizando un enfrentamiento físico directo con los efectivos. De acuerdo con el parte, el joven arrojó golpes de puño y puntapiés, en un intento de resistirse al procedimiento.

La situación derivó en un momento de alta tensión en el que los uniformados debieron actuar con firmeza para reducir al agresor, quien opuso resistencia activa. La intervención policial implicó un uso de la fuerza necesario para controlar la situación, en medio de un cuadro que había escalado rápidamente desde una infracción vial a un episodio de violencia física.

Reducción y traslado

Tras ser finalmente reducido, el joven fue trasladado a la Comisaría Cuarta, dependencia que corresponde por jurisdicción. Allí quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que determinará los pasos a seguir en el marco de la investigación.

El procedimiento incluyó además el secuestro del rodado, la motocicleta Zanella Due Classic 110 cc., que quedó bajo resguardo como parte de las actuaciones.