Catamarca: joven violento atacó a golpes a su abuela de 76 años y terminó tras las rejas

En las primeras horas de hoy, un procedimiento policial derivó en la aprehensión de un hombre de apellido Noria, de 31 años, señalado como supuesto autor de un hecho de violencia intrafamiliar. El operativo tuvo lugar a las 04:05, cuando numerarios de la Comisaría Quinta se constituyeron en un domicilio ubicado en la calle Federico Argerich al 300, a solicitud del sistema de emergencias SAE-911.

Una vez en el lugar, los efectivos intervinieron ante una situación que involucraba al hombre y a su propia abuela, una mujer de 76 años, quien lo sindicó como el presunto responsable del episodio. A partir de esta acusación, el personal policial procedió a su aprehensión.

El caso quedó enmarcado en una intervención por un presunto hecho de violencia en el ámbito familiar, con la participación de efectivos de la dependencia policial correspondiente y la posterior intervención de la Justicia.

La intervención judicial y los pasos posteriores

Tras concretarse la aprehensión, las actuaciones continuaron con las medidas correspondientes para avanzar en el tratamiento del caso. En ese contexto, la mujer de 76 años fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N.º 5, instancia prevista para formalizar la presentación vinculada con el episodio denunciado.

Por su parte, el hombre de apellido Noria fue trasladado y alojado en la seccional policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.