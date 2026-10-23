Recuperaron electrodomésticos robados de una vivienda en Valle Viejo

En la tarde de hoy, a las 13:00, efectivos de la Comisaría de Villa Dolores se trasladaron hasta un domicilio ubicado en calle Joaquín Acuña al 700, en esa localidad del departamento Valle Viejo, tras un requerimiento del SAE-911.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 67 años, quien manifestó que personas desconocidas habrían ingresado a su vivienda con el objetivo de cometer un ilícito y que, posteriormente, se dieron a la fuga.

A partir de la situación informada, el personal policial inició las actuaciones correspondientes para avanzar en el procedimiento y realizó un rastrillaje en un descampado de la zona, donde consiguió localizar distintos elementos que se encontraban ocultos entre la vegetación.

Los elementos recuperados en el descampado

Durante el operativo, los efectivos lograron recuperar tres elementos que estaban escondidos entre la maleza. Los objetos fueron secuestrados en el marco de las actuaciones vinculadas con el hecho denunciado.

Entre los elementos encontrados se detallaron los siguientes:

Un televisor Philco de 32 pulgadas.

Un microondas BGH de color negro.

Un decodificador de TV.

Los objetos quedaron en calidad de secuestro, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del episodio.

El hallazgo se produjo durante las tareas de búsqueda desplegadas por los efectivos en un sector descampado cercano, luego de que el propietario del inmueble alertara sobre el presunto ingreso de personas desconocidas a su domicilio.

Intervención de Criminalística y actuaciones judiciales

En el marco del procedimiento, los policías solicitaron la presencia de peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes se hicieron presentes y llevaron adelante tareas propias de su especialidad.

Asimismo, tomó conocimiento del hecho la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que interviene en las actuaciones correspondientes.

Por otra parte, el hombre damnificado fue invitado a radicar la denuncia penal pertinente en la Unidad Judicial N.º 10, a fin de formalizar la presentación vinculada con lo ocurrido.