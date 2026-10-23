Catamarca: cayeron cuatro mendocinos que recorrían viviendas y pedían datos personales

Durante la tarde de hoy, efectivos de la Comisaría de Saujil llevaron adelante un procedimiento en inmediaciones del ingreso a la localidad de Colpes, departamento Pomán, que culminó con la aprehensión de cuatro personas mayores de edad, todas oriundas de la provincia de Mendoza.

La intervención policial se concretó alrededor de las 16:00, cuando los uniformados se constituyeron en el lugar y procedieron a interceptar a los sujetos, quienes circulaban a bordo de dos vehículos. Ambos rodados quedaron en calidad de secuestro en el marco de las actuaciones correspondientes.

El procedimiento se produjo luego de que los individuos fueran señalados por una serie de situaciones que habrían protagonizado momentos antes en distintos domicilios de la localidad, lo que despertó la atención de los vecinos.

Solicitudes de datos personales y preocupación entre los vecinos

De acuerdo con la información del procedimiento, los cuatro sujetos se habrían presentado previamente en diferentes viviendas de Colpes. Una vez allí, habrían solicitado de manera insistente datos personales a los moradores, mientras ofrecían supuestos elementos para el hogar a cambio de esa información.

Esta modalidad generó un estado de alerta entre los integrantes de la comunidad, debido a la insistencia con la que, según lo informado, se realizaban los pedidos de información personal en los domicilios visitados.

La situación derivó en la intervención de los efectivos policiales, quienes finalmente concretaron la aprehensión de las cuatro personas en las inmediaciones del ingreso a la localidad. En paralelo, los dos vehículos en los que se desplazaban quedaron secuestrados.

Intervención judicial y medidas a seguir

Tras el procedimiento, los cuatro sujetos fueron trasladados y alojados en la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial.

Desde ese organismo judicial se impartieron las indicaciones sobre las medidas que debían seguirse en el marco de las actuaciones iniciadas a partir de lo ocurrido.