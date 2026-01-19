Catamarca: la justicia investiga una violenta pelea de jóvenes en Andalgalá

La Justicia de Catamarca investiga de oficio un violento enfrentamiento protagonizado por jóvenes en la ciudad de Andalgalá, luego de que en redes sociales comenzara a circular un video en el que se observa una pelea entre adolescentes.

La fiscal en feria de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Andalgalá, Soledad Rodríguez, dispuso el inicio de una investigación a partir del material audiovisual difundido, pese a que hasta el momento no se registraron denuncias formales relacionadas con el hecho.

Ante la gravedad de las imágenes viralizadas, la representante del Ministerio Público ordenó la apertura de actuaciones de oficio, labró el acta inicial correspondiente y comisionó a personal policial para llevar adelante tareas de individualización de las personas que participan del enfrentamiento.

El objetivo de estas diligencias es determinar la existencia de posibles agresores y víctimas, y convocarlos a formalizar las denuncias pertinentes en caso de que corresponda, según se informó oficialmente.

En ese contexto, el hecho investigado podría guardar relación con un episodio ocurrido el pasado 12 de enero, cuando personal policial recibió un llamado anónimo al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre disturbios en las inmediaciones de un lugar donde se había desarrollado una fiesta.

Al arribar al sitio, los efectivos fueron agredidos con piedras por un grupo de jóvenes, por lo que intervino personal de Infantería para repeler la agresión, procediendo al arresto de cuatro personas.

Tras tomar conocimiento del procedimiento y constatar que dos de los arrestados eran menores de edad, la fiscal dispuso que fueran entregados a sus progenitores, mientras que los dos mayores de edad permanecieron arrestados conforme a las disposiciones legales vigentes.