Catamarca: la justicia ordenó la inmediata detención de Elpidio Guaraz

La Justicia de Catamarca ordenó este miércoles la inmediata detención del exintendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz, luego de quedar firme la condena dictada en su contra. Así lo confirmaron fuentes judiciales a La Unión.

La decisión se conoció tras la confirmación, por parte de la Corte de Justicia de Catamarca, de la sentencia impuesta el 27 de septiembre de 2024, que condena a Guaraz a nueve años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad agravada.

El exjefe comunal fue condenado por un grave hecho de violencia sexual ocurrido en noviembre de 2019. La víctima era su pareja en ese momento, una adolescente menor de edad. Al momento de los hechos, Guaraz tenía más de 50 años.

Según se acreditó durante el juicio, Guaraz pasó a buscar a la joven con el pretexto de mantener una conversación, pero la trasladó hasta su domicilio. Allí, tras insultarla, la agredió sexualmente y la mantuvo privada de su libertad durante varias horas.