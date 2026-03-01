Catamarca: lo aprehendieron con un arma blanca tras un intento de agresión

Un operativo policial en el sur de la Capital culminó con la aprehensión de un hombre de 47 años y el secuestro de un arma blanca, tras un episodio de violencia que habría tenido como víctimas a una mujer y a su hijo menor de edad.

El procedimiento se inició a partir de un alerta emitido por el SAE-911, que dio aviso a efectivos de la Seccional Décima sobre una situación que requería intervención inmediata en el barrio Los Médanos. Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer mayor de edad, quien manifestó que su expareja se había presentado en su domicilio e intentó agredirla físicamente.

Según el relato de la damnificada, el hombre no solo intentó atacarla a ella, sino que también habría intentado hacer lo propio con su hijo menor de edad. Al no lograr su cometido, emprendió la fuga del inmueble.

Intervención inmediata y aprehensión

Ante la denuncia verbal y la descripción brindada por la mujer, los efectivos policiales desplegaron un operativo en las inmediaciones del domicilio. La rápida acción permitió localizar y aprehender al presunto autor del hecho en las cercanías.

El hombre, de 47 años, fue interceptado por el personal policial, que procedió a realizarle un palpado superficial. En ese contexto, entre sus prendas de vestir, los efectivos encontraron una cuchilla, que quedó inmediatamente en calidad de secuestro.

El hallazgo del arma blanca constituyó un elemento clave dentro del procedimiento, dado el contexto denunciado por la víctima. La cuchilla fue incautada conforme a las actuaciones de rigor y quedó a disposición de la Justicia.

Traslado y actuación judicial

Tras la aprehensión y el secuestro del arma blanca, el hombre fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente. En el caso tomó intervención la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, que quedó a cargo de las actuaciones judiciales.

Asimismo, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 2, a fin de formalizar la acusación y avanzar en el proceso legal.

El procedimiento se desarrolló bajo los protocolos vigentes para este tipo de situaciones, en las que se conjugan denuncias por violencia familiar y la posible utilización de armas blancas.