Tragedia en Catamarca: una joven de 18 años murió tras derrapar en su motocicleta

Pasada la medianoche de este domingo 1 de marzo, alrededor de la 1:05, se registró un trágico siniestro vial sobre la Ruta Provincial 46, en el tramo comprendido entre las localidades de Saujil y San Miguel.

Por causas que son materia de investigación, una motocicleta Corven 150cc en la que se trasladaban dos personas perdió el control y terminó derrapando sobre la cinta asfáltica. El impacto fue de tal magnitud que, como consecuencia, falleció en el lugar la joven Emily Toloza, de 18 años, con domicilio en la localidad de San Miguel.

El episodio ocurrió en plena madrugada, en un sector de la ruta que conecta ambas localidades y que, a esa hora, se encontraba bajo condiciones que ahora forman parte de las actuaciones judiciales destinadas a determinar con precisión qué ocurrió.

La versión preliminar

Según los primeros trascendidos, el joven que acompañaba a la víctima —hermano de la joven fallecida— habría manifestado que aparentemente se les cruzó una figura de color blanco sobre la ruta.

De acuerdo con esa versión inicial, ante esa situación la conductora intentó esquivarla. Esa maniobra habría provocado la pérdida de control del rodado y la posterior caída sobre el asfalto.

Los elementos centrales que surgen de esta primera reconstrucción incluyen presencia de una supuesta figura de color blanco sobre la calzada; intento de maniobra evasiva por parte de la conductora; derrape de la motocicleta sobre la cinta asfáltica y caída violenta que derivó en el desenlace fatal.

No obstante, estos datos forman parte de los testimonios preliminares y serán materia de análisis en el marco de la investigación en curso.

Constatación del deceso

Tras el siniestro, arribó al lugar personal de salud, que constató el deceso de la joven en el sitio del hecho. La magnitud del impacto y las lesiones sufridas determinaron que no fuera posible revertir la situación.

La escena quedó bajo resguardo mientras se iniciaban las actuaciones correspondientes y se preservaban los elementos necesarios para la posterior labor pericial.

Investigación judicial en curso

La Fiscalía de Instrucción tomó intervención inmediata y dispuso las medidas correspondientes para esclarecer lo sucedido. Entre las diligencias ordenadas se encuentra la realización de las pericias técnicas que permitan determinar con precisión las causas del hecho.

El proceso investigativo apunta a establecer:

Las circunstancias exactas de la pérdida de control.

Las condiciones de la ruta al momento del siniestro.

La mecánica del derrape y la caída.

La veracidad y alcance del testimonio aportado en relación con la figura observada sobre la calzada.

Estas actuaciones resultarán determinantes para reconstruir de manera objetiva lo ocurrido en la madrugada del domingo.

Conmoción en la comunidad

El lamentable episodio generó profunda conmoción en la comunidad, especialmente en la localidad de San Miguel, donde residía la joven fallecida. La noticia del siniestro se conoció en las primeras horas del día y rápidamente impactó en el entorno familiar y social.

El caso continúa bajo investigación, con el objetivo de esclarecer en forma precisa las causas que derivaron en el derrape de la motocicleta y en la muerte de la joven de 18 años.