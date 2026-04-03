Catamarca: lo atraparon intentando robar en una vivienda

Un rápido accionar policial en el oeste de la Capital culminó con la aprehensión de un hombre sospechado de intentar cometer un ilícito en el interior de una vivienda, luego de un operativo iniciado a partir de un requerimiento del SAE-911.

De acuerdo con la información suministrada, numerarios de la Seccional Quinta fueron comisionados hacia el pasaje Las Tres Marías S/N°, donde al arribar mantuvieron diálogo con vecinos del lugar. Fueron estos quienes relataron que, momentos antes, un sujeto habría ingresado al interior de una vivienda de la zona, propiedad de un hombre de 50 años de edad, con aparentes intenciones de cometer un ilícito.

Siempre según el testimonio recabado en el lugar, el individuo advirtió la presencia de los vecinos y, ante esa situación, emprendió la fuga, alejándose rápidamente del sector antes de que pudiera ser retenido.

La búsqueda

Con la información obtenida en el lugar de los hechos, y especialmente con las características físicas y de vestimenta brindadas por los vecinos, el personal policial inició de inmediato un operativo de rastrillaje y búsqueda en las inmediaciones.

La rápida respuesta de los efectivos permitió extender el recorrido preventivo hacia distintos puntos del sector oeste, con el objetivo de localizar al presunto autor del intento de ilícito denunciado por los residentes de la zona.

El procedimiento tuvo resultado positivo en la intersección de calles Los Lapachos y C. Hernando Dalla Lasta, donde finalmente los uniformados lograron aprehender al sospechoso, identificado como un hombre de apellido José, de 36 años de edad.

A la comisaría

Tras concretarse la aprehensión, el presunto autor fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

Desde esa órbita judicial se impartieron las directivas correspondientes para avanzar con las actuaciones de rigor, en función de lo sucedido y de la denuncia inicial recepcionada por el sistema de emergencias.

En paralelo, las autoridades invitaron al damnificado a formalizar la denuncia penal en el Precinto Judicial N° 5, paso necesario para la continuidad del proceso y la incorporación formal de su testimonio dentro del expediente.