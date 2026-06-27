Catamarca: lo atraparon mientras realizaba conexiones clandestinas

En horas de la tarde de hoy, a las 14:30, personal de la Comisaría de San Isidro llevó adelante un procedimiento en el marco de los recorridos preventivos que habitualmente realiza en su jurisdicción. El hecho tuvo lugar sobre la avenida Camino de la Virgen S/N°, en esa localidad del departamento Valle Viejo, donde los efectivos intervinieron tras advertir una situación que derivó en la aprehensión de una persona.

De acuerdo con la información suministrada, los numerarios de la dependencia policial se encontraban desarrollando tareas de prevención cuando detectaron la presunta comisión de una maniobra irregular. La intervención permitió concretar el procedimiento en el mismo lugar donde se desarrollaban los hechos.

Un hombre fue aprehendido en el lugar

Como resultado del operativo, los efectivos aprehendieron a un hombre de apellido Vergara, de 36 años, quien, momentos antes, habría sido sorprendido mientras realizaba conexiones clandestinas.

La rápida actuación del personal policial permitió concretar la aprehensión del sospechoso en el marco del recorrido preventivo que se desarrollaba en la zona, quedando el procedimiento debidamente formalizado conforme a las actuaciones correspondientes.

Elementos secuestrados durante el procedimiento

Además de la aprehensión del hombre, el personal policial procedió al secuestro de distintos elementos que se encontraban en el lugar y que guardan relación con el hecho investigado.

Entre los objetos incautados se encuentran:

Una escalera metálica.

Una pinza.

Cables.

Estos elementos fueron secuestrados durante el procedimiento realizado sobre la avenida Camino de la Virgen y quedaron incorporados a las actuaciones correspondientes.

Intervención de la Justicia

Tras finalizar las actuaciones en el lugar, el hombre de apellido Vergara (36) fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

De esta manera, el procedimiento quedó bajo la órbita de la autoridad judicial competente, que continuará con las actuaciones correspondientes en relación con el hecho registrado durante la tarde de hoy.

El operativo desarrollado por los efectivos de la Comisaría de San Isidro concluyó con la aprehensión del sospechoso, el secuestro de los elementos vinculados a la presunta realización de conexiones clandestinas y la posterior puesta a disposición de la Justicia, en el marco de un recorrido preventivo efectuado en la localidad de San Isidro, departamento Valle Viejo.