Catamarca: lo sorprendieron cerca de su víctima y terminó detenido

En horas de la tarde de hoy, a las 19:40, y por requerimiento del SAE-911, personal de la Subcomisaría Quebrada de Moreira se constituyó en un punto específico de la ciudad: calle Cabo María Rodríguez Castro, entre Brasil y avenida Choya.

La intervención se enmarcó en una situación de carácter preventivo y de respuesta inmediata ante un posible incumplimiento de una disposición judicial. Una vez en el lugar, los efectivos policiales mantuvieron contacto directo con una mujer de 32 años de edad, quien aportó la información inicial que dio origen al despliegue operativo.

Testimonio de la mujer y referencia a una medida judicial vigente

De acuerdo con lo manifestado en el lugar, la mujer señaló que su hermano se encontraría en inmediaciones de su domicilio, situación que generó una alerta inmediata debido a que el mismo contaría con una medida judicial de prohibición de acercamiento hacia ella.

Este dato resultó central para la actuación policial, ya que implicaba la posible vulneración de una restricción dispuesta por la autoridad competente. Ante ello, los efectivos procedieron a contener la situación en el sitio y se le indicó a la mujer que realizara la denuncia correspondiente en el Precinto Judicial N° 8, canal formal establecido para la toma de este tipo de presentaciones.

La intervención en este punto no solo tuvo un carácter informativo y de orientación, sino también de resguardo preventivo, en el marco de protocolos habituales ante posibles incumplimientos de medidas judiciales de restricción.

Ampliación del operativo y aprehensión del presunto implicado

De inmediato, y ante la información recabada, el personal policial dispuso la ampliación del recorrido en las inmediaciones del lugar del hecho. Esta acción permitió extender la búsqueda en la zona circundante, con el objetivo de localizar al presunto involucrado.

Como resultado de dicho despliegue, los efectivos lograron la aprehensión de un hombre identificado por el apellido Juárez, de 30 años de edad, quien fue sindicado como el presunto autor mencionado en la situación inicial.

Tras su localización, el individuo fue inmediatamente trasladado y alojado en la seccional policial, quedando a disposición de las actuaciones correspondientes. El procedimiento se desarrolló sin que se informen, en este relato, incidentes adicionales durante la detención.

Intervención judicial y medidas dispuestas por la Fiscalía

Con posterioridad a la aprehensión, tomó conocimiento la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, autoridad judicial competente que intervino en el hecho.

Desde dicho ámbito se impartieron las medidas a seguir, quedando el caso bajo supervisión del Ministerio Público Fiscal. La participación de la fiscalía resulta determinante en este tipo de procedimientos, ya que establece los pasos procesales posteriores, la evaluación de la situación y las disposiciones respecto del aprehendido.