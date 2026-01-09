Catamarca: monitorean el caudal de ríos y diques ante el aumento de las precipitaciones

En el marco del Operativo Sol y Montaña que se desarrolla en toda la provincia, efectivos policiales llevan a cabo distintas tareas preventivas para seguir garantizando la seguridad de todas las personas.

En tal sentido, personal de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia recorre ríos y diques monitoreando la situación en razón de las precipitaciones registradas, que ocasionaron un aumento en el caudal de agua, a la vez que advierten a las personas sobre los riesgos que presenta acampar o permanecer en las inmediaciones.

También, los distintos puestos de control se encuentran con el debido refuerzo de personal policial, quien trabaja y controla la documentación correspondiente para circular y que los conductores cumplan con las medidas de seguridad necesarias en cada vehículo, como así también las personas que transportan, y es dable mencionar que, además de los controles fijos que se hacen en los puestos camineros, los efectivos implementan operativos móviles en puntos estratégicos de las villas veraniegas, donde es constante el movimiento de personas, tanto locales como turistas.

Recomendaciones:

VEHICULOS AUTOMOTORES PARTICULARES, TAXIS, REMISES CAMIONES Y CAMIONETAS

a) Licencia de conducir que corresponda en vigencia.

b) Documentos de identificación del vehículo y del conductor, en vigencia.

c) Seguro obligatorio en vigencia.

d) No deben transportar personas en la caja de carga.

e) Uso del cinturón de seguridad de todos los ocupantes del rodado

f) Luces bajas encendidas permanentemente.

g) Menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero

h) Respetar la capacidad máxima de carga de cada vehículo (se calcula conforme la cantidad de cinturones de seguridad que dispone el rodado).

MOTOCICLETAS

a) Licencia de conducir que corresponda en vigencia.

b) Documentos de identificación del vehículo y del conductor, en vigencia.

c) Seguro obligatorio en vigencia.

d) Capacidad máxima dos personas.

e) Uso del casco protector, con visera o anteojos.

f) Luces bajas encendidas permanentemente.

Recomendaciones generales

* En caso de acampar, ubique la carpa en un lugar alto con respecto a los cursos de agua;

* No encienda fuego que no pueda controlar;

* Entierre la basura y mantenga la higiene;

* No cruce vados o puentes durante una creciente;

* Deténgase sobre la banquina, encienda las balizas o indicadores luminosos;

* No conduzca si ha ingerido bebidas alcohólicas;

A todas las personas que planean realizar actividades de senderismo u otras que demanden recorrer caminos o zona de montaña, en los cuales no haya posibilidad de comunicación alguna por cualquier vía, se les solicita lo siguiente:

• Dar aviso en la dependencia policial más cercana sobre el inicio de la travesía que pretende hacer.

• Indicar a algún miembro de la familia o a los efectivos policiales la zona que recorrerá y el tiempo estimado en concretar tal recorrido, para que en caso de una demora considerable se active el protocolo de búsqueda.

• Procure llevar los elementos de seguridad y todo lo necesario a fin de que pueda alimentarse e hidratarse mientras realiza la actividad.

• Si siente que está desorientado no continúe caminando, busque un lugar seguro y permanezca hasta que los equipos de rescate logren ubicarlo.

El 911 es un servicio telefónico gratuito que la Policía pone a su disposición las 24 horas. Se ruega a la comunidad en general, hacer uso responsable de este servicio y también observar las indicaciones del personal policial que trabaja para seguir garantizando su seguridad.