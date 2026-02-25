Tras más de un mes de agonía, murió una joven que había protagonizado un violento choque

Este mediodía se confirmó el fallecimiento de Ariana Romero, de 17 años, en el Sanatorio Güemes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, centro de salud al que había sido derivada en estado crítico luego de una tragedia vial que conmocionó a la comunidad de Capayán.

La joven permanecía internada desde el 1 de enero, cuando fue trasladada en vuelo sanitario debido a la complejidad de su cuadro clínico. Su muerte marca el trágico desenlace de un proceso médico que se extendió por más de un mes y medio desde el siniestro ocurrido el 13 de diciembre de 2025.

El hecho no solo dejó secuelas físicas irreparables, sino también un profundo impacto social, dado que Ariana viajaba acompañada por su hermana menor al momento del choque.

El siniestro: 13 de diciembre de 2025

La tragedia se remonta al 13 de diciembre de 2025. Ese día, Ariana Romero conducía una motocicleta Honda Wave 110 cc. junto a su hermanita de 10 años. Circulaban por la Ruta Nacional 38, a la altura del ingreso a la Villa de Capayán, cuando fueron colisionadas por una camioneta.

El otro vehículo involucrado fue una Toyota Hilux de color blanco, conducida por José Ashraf Jais Beddur, de 19 años. El impacto se produjo en un tramo clave de acceso a la localidad, un punto de tránsito habitual que conecta a vecinos y visitantes.

Los datos técnicos del hecho permiten reconstruir la escena:

Fecha del siniestro: 13 de diciembre de 2025.

Lugar: Ruta Nacional 38, ingreso a la Villa de Capayán.

Vehículo menor: Motocicleta Honda Wave 110 cc.

Vehículo mayor: Camioneta Toyota Hilux blanca.

Conductores: Ariana Romero (17) y José Ashraf Jais Beddur (19).

Acompañante: Hermana de 10 años de la víctima.

La colisión dejó a ambas niñas con lesiones de consideración, activando un inmediato operativo de asistencia y traslado.

Las primeras atenciones médicas

Tras el impacto, las dos hermanas fueron derivadas a distintos centros asistenciales para su atención.

Ariana fue trasladada al Hospital San Juan Bautista, donde se constató la gravedad de sus heridas. Su hermana menor, en tanto, fue ingresada al Hospital de Niños Eva Perón, donde recibió atención especializada acorde a su edad.

Desde el primer momento, el cuadro de Ariana fue considerado de extrema complejidad. Las evaluaciones médicas determinaron que había sufrido:

Triple fractura de pelvis.

Otras lesiones de gravedad.

La triple fractura de pelvis representó uno de los diagnósticos más delicados, dada la complejidad estructural de esa región ósea y los riesgos asociados a lesiones internas. A lo largo de los días posteriores al accidente, su estado demandó cuidados intensivos y seguimiento permanente.