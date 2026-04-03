Catamarca: pareja detenida por un robo en comercio de pleno centro

Un operativo policial desarrollado en la Peatonal Rivadavia al 1.100, en la Capital, culminó con la aprehensión de dos personas de ambos sexos y el recupero de distintos elementos que habrían sido sustraídos de un comercio del lugar.

De acuerdo con la información suministrada, efectivos de la Seccional Primera se hicieron presentes en el local comercial luego de ser requeridos en el lugar, donde ya se encontraban interviniendo sus pares del Comando de Operaciones Preventivas (COP).

Al arribar, los uniformados constataron que el personal del COP tenía aprehendidas a dos personas identificadas por los apellidos Chaile, de 19 años, y Márquez, de 27, quienes momentos antes habrían cometido un ilícito en el comercio ubicado en esa arteria céntrica.

El procedimiento se llevó adelante en una de las zonas de mayor circulación peatonal de la ciudad, lo que otorgó especial relevancia al rápido accionar policial y permitió recuperar la totalidad de los elementos presuntamente sustraídos.

Los elementos recuperados

Durante la requisa y el procedimiento correspondiente, los efectivos lograron hallar diversos objetos que los sospechosos tenían ocultos entre sus pertenencias, por lo que inmediatamente fueron secuestrados en el marco de la causa.

Entre los elementos recuperados se detallaron:

Cuatro (04) cajas de auriculares inalámbricos

Una (01) billetera

Una (01) crema

Un (01) espejo de bolsillo

Una prenda de vestir

Todos estos objetos quedaron en calidad de secuestro, a disposición de la investigación judicial que se inició tras el episodio.

La recuperación de la mercadería permitió restituir los bienes involucrados en el presunto ilícito y consolidar los elementos probatorios recolectados durante la intervención policial.

Traslado de los sospechosos

Una vez finalizadas las actuaciones en el lugar, la encargada del comercio fue invitada a radicar la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N° 1, paso formal necesario para avanzar con la causa.

En paralelo, los supuestos autores del hecho fueron trasladados y alojados en las dependencias policiales correspondientes, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Tomó conocimiento e intervención la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste, organismo desde el cual se impartieron las medidas procesales a cumplimentar en torno al hecho investigado.