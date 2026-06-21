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Catamarca: un patrullero y un automóvil chocaron en Santa María

El siniestro vial ocurrió durante la mañana de este domingo sobre avenida 9 de Julio, frente a la plazoleta del barrio San Agustín. El conductor del automóvil fue trasladado al hospital local.

21 Junio de 2026 19.24

Un patrullero y un automóvil protagonizaron un siniestro vial este domingo por la mañana en la ciudad de Santa María, en el departamento homónimo de Catamarca.

El hecho se registró alrededor de las 6:30 sobre avenida 9 de Julio, frente a la plazoleta del barrio San Agustín, por causas que son materia de investigación.

De acuerdo con la información oficial, en el lugar colisionaron una camioneta Ford Ranger perteneciente a la Policía, que era conducida por el suboficial Luis Pastrana (44), y un automóvil Renault Fluence al mando de Gerardo Gómez (45).

Como consecuencia del impacto, Gómez sufrió lesiones de carácter leve y fue trasladado al hospital local para recibir asistencia médica.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

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Catamarca choque Santa María

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