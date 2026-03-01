Catamarca: Policía resultó herida tras atropellar a un perro

Un accidente registrado en la calle Andrónico Colque, frente al Parque Chacarero, dejó como saldo a una mujer policía herida, luego de que la motocicleta que conducía atropellara a un perro. La protagonista del hecho fue identificada como María Eugenia Palacios, quien debió ser trasladada al Hospital San Juan Bautista con diagnóstico de fractura en la rodilla.

El episodio se produjo en una zona de circulación habitual, frente a un espacio público frecuentado por vecinos, lo que generó preocupación por la dinámica del hecho y sus consecuencias. De acuerdo con la información proporcionada, el siniestro se desencadenó cuando la motocicleta impactó contra un perro que se encontraba en la vía pública.

El siniestro

El escenario del accidente fue la calle Andrónico Colque, a la altura del Parque Chacarero. Se trata de un sector urbano donde confluyen tránsito vehicular y circulación peatonal, en especial por la proximidad de un espacio verde.

Según los datos disponibles, el hecho consistió en el atropello de un perro por parte de una motocicleta. A raíz del impacto, la conductora perdió estabilidad y sufrió lesiones de consideración.

La información oficial indica que la persona involucrada se trataría de una efectiva policial, identificada como María Eugenia Palacios. No se detallaron mayores precisiones sobre las circunstancias previas al impacto ni sobre el estado del animal, limitándose los datos al resultado inmediato del siniestro y a la condición de salud de la conductora.

Como consecuencia del accidente, María Eugenia Palacios fue trasladada al Hospital San Juan Bautista, principal centro de atención médica de la capital provincial. Allí se confirmó que presentaba fractura en la rodilla, lesión que demandó asistencia hospitalaria inmediata.

El traslado al H.S.J.B. permitió la evaluación clínica correspondiente y la estabilización de la paciente. La fractura en la rodilla constituye una lesión ósea que suele requerir estudios complementarios y tratamiento específico, aunque no se brindaron detalles adicionales sobre la evolución médica posterior.