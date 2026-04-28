Catamarca: un policía salvó la vida de un bebé de tres meses

En la tarde de hoy, exactamente a las 16:40, una situación de extrema tensión se desarrolló en la intersección de avenida Independencia y calle Malvinas Argentinas, cuando efectivos de la Comisaría Décima, alertados por una solicitud del SAE-911, acudieron de manera urgente al lugar.

Al arribar, los uniformados se encontraron con una escena angustiante: una joven mujer de 26 años, visiblemente desesperada, sostenía en sus brazos a su bebé mientras pedía auxilio. Según manifestó, el pequeño —de tan solo 3 meses de vida— aparentemente se habría broncoaspirado, lo que comprometía seriamente su capacidad respiratoria.

La gravedad del cuadro era evidente. El bebé presentaba signos alarmantes que requerían intervención inmediata.

La intervención decisiva

Frente a este escenario crítico, el Oficial Principal Néstor Fernando Lazarte actuó sin demora. Tomó al bebé en brazos y realizó una evaluación rápida de su estado, constatando que el niño aparentemente tenía las vías respiratorias obstruidas y presentaba pocos signos vitales.

La situación exigía precisión, rapidez y conocimiento técnico. Sin margen para la duda, el oficial procedió a aplicar las maniobras de Heimlich, una técnica de primeros auxilios utilizada en casos de obstrucción de las vías respiratorias.

Detalles de la intervención:

Evaluación inmediata del estado del bebé

Detección de obstrucción respiratoria

Aplicación de maniobras de Heimlich

Monitoreo de la respuesta del menor

El resultado fue inmediato y determinante: el bebé reaccionó al estímulo de las maniobras, recuperando signos vitales y logrando estabilizarse en el lugar.

Traslado urgente y atención médica

Una vez superada la instancia más crítica, el procedimiento continuó con la activación del protocolo de traslado. El pequeño fue llevado rápidamente en la unidad móvil policial hacia el Hospital de Niños Eva Perón, donde el personal médico le brindó la asistencia correspondiente.

El traslado sin demoras permitió garantizar la continuidad del cuidado médico, consolidando la recuperación iniciada en la vía pública.

Finalmente, y tras la intervención de los profesionales de la salud, se confirmó que el bebé quedó fuera de peligro, cerrando así un episodio que pudo haber tenido consecuencias trágicas.