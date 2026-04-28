Persecución en Catamarca: un ladrón fue aprehendido tras un robo domiciliario

A la 01:00 de la madrugada de hoy, un requerimiento al sistema de emergencias SAE-911 movilizó a efectivos de la Comisaría Séptima hacia la manzana "5" del barrio Eva Perón. En ese lugar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 33 años de edad, quien relató que, instantes previos, un sujeto había ingresado a su domicilio.

Según su testimonio, el individuo habría accedido a la vivienda con fines delictivos, logrando sustraer diversos elementos antes de darse a la fuga. La descripción brindada por la víctima resultó clave para la inmediata activación de un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

Rápida localización y huida del sospechoso

Con los datos aportados, el personal policial inició un recorrido por la zona, logrando ubicar a una persona cuyas características coincidían con las señaladas. El hecho se produjo sobre la avenida San Juan Bautista S/N°, donde los efectivos visualizaron al presunto autor.

Al advertir la presencia de la unidad móvil, el sospechoso emprendió nuevamente la huida. En un intento por evadir a las autoridades, ingresó a otra vivienda del sector, lo que derivó en una intervención inmediata por parte del personal policial.

Ingreso autorizado y aprehensión dentro de una vivienda

Ante esta situación, los efectivos solicitaron autorización para ingresar al inmueble donde el individuo se había refugiado. La propietaria de la vivienda, una mujer de 45 años, permitió el acceso, habilitando así el accionar legal del personal interviniente.

Dentro de la morada, los policías lograron aprehender al supuesto autor del hecho, identificado como un joven de apellido Ibáñez, de 20 años de edad. La intervención concluyó con la reducción del sospechoso sin que se reportaran incidentes adicionales.

Elementos recuperados y puestos a disposición judicial

Durante el procedimiento, se constató que el joven tenía en su poder varios objetos que habrían sido sustraídos momentos antes del domicilio de la víctima. Los elementos secuestrados fueron:

Un termo Stanley de color verde

Un trípode

Dos reflectores LED

Todos estos objetos quedaron en calidad de secuestro, a disposición de la investigación en curso.

Intervención judicial y medidas posteriores

Tras la aprehensión, el joven fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente. Quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se impartieron las medidas a seguir en relación con el caso.