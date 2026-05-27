Catamarca: recuperaron elementos robados tras un operativo en Recreo

Un operativo llevado adelante por efectivos policiales del departamento La Paz permitió recuperar elementos denunciados como sustraídos y concretar el arresto de un hombre de 29 años en la ciudad de Recreo.

La investigación comenzó luego de una denuncia penal radicada en la Comisaría Departamental Recreo, donde un hombre mayor de edad manifestó haber sido víctima de un ilícito. A partir de esa presentación, el personal policial inició distintas tareas investigativas y averiguaciones bajo las directivas impartidas por la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial.

Con el avance de la causa y tras reunir elementos vinculados a la pesquisa, los uniformados avanzaron con medidas judiciales destinadas a recuperar los objetos denunciados y esclarecer el hecho.

El operativo en el barrio Cementerio

Como parte de la investigación, numerarios de la Comisaría Departamental Recreo se trasladaron hasta una vivienda ubicada en el barrio Cementerio, en la ciudad cabecera del departamento La Paz.

En el lugar se concretó un registro domiciliario autorizado judicialmente, procedimiento que permitió el hallazgo y secuestro de distintos elementos de interés para la causa. Durante el operativo, los efectivos lograron recuperar una pistola de impacto. El elemento quedó inmediatamente en calidad de secuestro a disposición de la Justicia interviniente.

En paralelo, los policías procedieron al arresto en averiguación del hecho de un hombre de apellido Herrera, de 29 años de edad.

La medida fue adoptada en el marco de la investigación que busca determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias vinculadas al ilícito denunciado.

Continuó la búsqueda en el barrio Costanera Sur

Lejos de finalizar con el procedimiento inicial, la investigación continuó avanzando durante las horas posteriores. En ese contexto, efectivos policiales trabajaron conjuntamente con integrantes del Grupo Especial de Apoyo (GEA) para ampliar las tareas de rastrillaje en distintos sectores de la ciudad.

Los operativos se concentraron especialmente en inmediaciones de un domicilio situado en el barrio Costanera Sur. Allí, tras inspeccionar sectores con vegetación y malezas, los efectivos hallaron otro elemento que estaría relacionado con la causa.

Entre la vegetación de la zona, el personal policial encontró una caja de herramientas. El objeto fue secuestrado por los investigadores y quedó incorporado a las actuaciones judiciales correspondientes.

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia

Tras concretarse el arresto, el hombre de apellido Herrera fue trasladado a la dependencia policial correspondiente. Allí quedó alojado a disposición de la Justicia Penal interviniente, desde donde se impartieron las directivas procesales para continuar con la causa.

El procedimiento judicial ahora buscará determinar el grado de participación del sospechoso en el hecho denunciado y establecer la procedencia de los elementos secuestrados durante los operativos.